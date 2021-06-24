ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следствие выясняет обстоятельства смерти ребенка от удара током

24.06.2021 20:45 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Тема детского травматизма не теряет актуальности. Следствие выясняет обстоятельства смерти ребенка от удара током. Сообщение о гибели 9-летнего жителя Осиповичей поступило накануне вечером. Выяснилось, что ребенок находился на даче в деревне Аминовичи Осиповичского района вместе с бабушкой, дедушкой и младшим братом. Ближе к вечеру мальчик пошел включать в розетку электрический тент для подогрева воды. Видимо в этот момент он получил удар током. Его обнаружил младший брат и выдернул вилку из розетки. Несмотря на все попытки медиков, спасти жизнь мальчику не удалось.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема детского травматизма не теряет актуальности. Следствие выясняет обстоятельства смерти ребенка от удара током. Сообщение о гибели 9-летнего жителя Осиповичей...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Возбуждено первое уголовная дело за зарплаты "в конвертах"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by