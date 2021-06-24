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Тема детского травматизма не теряет актуальности. Следствие выясняет обстоятельства смерти ребенка от удара током. Сообщение о гибели 9-летнего жителя Осиповичей поступило накануне вечером. Выяснилось, что ребенок находился на даче в деревне Аминовичи Осиповичского района вместе с бабушкой, дедушкой и младшим братом. Ближе к вечеру мальчик пошел включать в розетку электрический тент для подогрева воды. Видимо в этот момент он получил удар током. Его обнаружил младший брат и выдернул вилку из розетки. Несмотря на все попытки медиков, спасти жизнь мальчику не удалось.