ЮНИСЕФ: 130 человек в Буркина-Фасо были убиты детьми-солдатами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на местные власти привел ужасающие подробности массового убийства в Буркина-Фасо, когда вооруженные люди расстреляли целую деревню на севере страны.

Трагическое событие произошло в июне нынешнего года. В результате нападения боевиков на деревню Солхан в регионе Сахель, по данным СМИ, погибли 170 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.

"По данным властей, вооруженная группировка в основном состояла из детей и подростков в возрасте от 12 до 14 лет", – говорится в заявлении организации.

По информации фонда, было убито 130 человек, еще 40 ранены.

ЮНИСЕФ решительно осудил найм детей и подростков вооруженными группировками и назвал такие действия "серьезным нарушением основных прав". Фонд направил в Буркина-Фасо экстренную гуманитарную помощь для поддержки правительства и местных властей.

Регионы на севере страны, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков из террористических организаций.