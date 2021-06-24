ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЮНИСЕФ: 130 человек в Буркина-Фасо были убиты детьми-солдатами

25.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на местные власти привел ужасающие подробности массового убийства в Буркина-Фасо, когда вооруженные люди расстреляли целую деревню на севере страны.

Трагическое событие произошло в июне нынешнего года. В результате нападения боевиков на деревню Солхан в регионе Сахель, по данным СМИ, погибли 170 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.

"По данным властей, вооруженная группировка в основном состояла из детей и подростков в возрасте от 12 до 14 лет", – говорится в заявлении организации.

По информации фонда, было убито 130 человек, еще 40 ранены.

ЮНИСЕФ решительно осудил найм детей и подростков вооруженными группировками и назвал такие действия "серьезным нарушением основных прав". Фонд направил в Буркина-Фасо экстренную гуманитарную помощь для поддержки правительства и местных властей.

Регионы на севере страны, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков из террористических организаций.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети-солдаты в возрасте 12–14 лет совершили массовое убийство, жертвами которого стали мирные жители деревни на севере страны.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП с лосем под Шумилино: 2 человека погибли, 5 попали в больницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by