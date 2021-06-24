ДТП с лосем под Шумилино: 2 человека погибли, 5 попали в больницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Два человека погибли и еще пять были доставлены в больницу после столкновения автомобиля с лосем в Шумилинском районе, сообщили пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Авария произошла днем в четверг 24 июня на 70-м километре дороги Р20, соединяющей Витебск и Полоцк.

"Водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновением с лосем, который внезапно вышел на проезжую часть. На момент ДТП в салоне автомобиля находилось семь человек", – сказали в СК.

Там также уточнили, что от полученных травм погибли два гражданина, остальные были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Следователи и эксперты уже осмотрели место аварии, назначены экспертизы для установления причин ДТП.

Против 57-летнего водителя возбудили дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель двух человек).

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