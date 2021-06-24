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Вертолет Ми-8 разбился в Ленинградской области – погибли люди
25.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Три человека погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщает
Информация о падении вертолета в Гатчинском районе Ленинградской области поступила в МЧС вечером в четверг, 24 июня.
"Транспортно-боевой вертолет МИ-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленобласти при выполнении учебно-тренировочного полета. Предварительно, экипаж в составе трех военнослужащих погиб", - проинформировали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
Другие подробности ЧП пока не сообщаются. Судя по снимкам, опубликованным в сети, вертолет упал в поле, после чего сразу начался пожар. Спасатели уже потушили огонь.
На место происшествия выехала комиссия СЗО Росгвардии под руководством начальника авиации для установления всех обстоятельств происшествия.
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Вертолет принадлежал Росгвардии и выполнял в учебно-тренировочный полет в Ленинградской области.
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