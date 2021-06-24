ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вертолет Ми-8 разбился в Ленинградской области – погибли люди

25.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Три человека погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

Информация о падении вертолета в Гатчинском районе Ленинградской области поступила в МЧС вечером в четверг, 24 июня.

"Транспортно-боевой вертолет МИ-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленобласти при выполнении учебно-тренировочного полета. Предварительно, экипаж в составе трех военнослужащих погиб", - проинформировали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Другие подробности ЧП пока не сообщаются. Судя по снимкам, опубликованным в сети, вертолет упал в поле, после чего сразу начался пожар. Спасатели уже потушили огонь. 

На место происшествия выехала комиссия СЗО Росгвардии под руководством начальника авиации для установления всех обстоятельств происшествия. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вертолет принадлежал Росгвардии и выполнял в учебно-тренировочный полет в Ленинградской области.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Рухнувшая стена дома придавила двух мужчин в Минском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by