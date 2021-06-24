ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рухнувшая стена дома придавила двух мужчин в Минском районе

25.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Двое мужчин оказались придавленным рухнувшей стеной дома в Минском районе, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

© Sputnik / Павел Лисицын
Упавшая с колодок машина насмерть придавила пинчанина

Инцидент произошел во второй половине дня в среду 23 июня в деревне Каменная Горка. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, а также работники скорой.

Как выяснилось позже, наемные работники делали гидроизоляцию фундамента дачного дома.

В какой-то момент обрушилась части кирпичной кладки на уровне цоколя: ими зажало 18-летнего парня. Затем обвалился навес, под которым оказался еще один молодой человек.

По данным МЧС, спасатели сумели достать из-под рухнувших конструкций обоих, мужчин передали медикам, которые доставили пострадавших в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел, когда наемные работники проводили гидроизоляцию фундамента дачного домика.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Более 750 безымянных захоронений нашли на месте бывшей школы в Канаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by