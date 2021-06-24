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Рухнувшая стена дома придавила двух мужчин в Минском районе
25.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Двое мужчин оказались придавленным рухнувшей стеной дома в Минском районе, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
© Sputnik / Павел Лисицын
Инцидент произошел во второй половине дня в среду 23 июня в деревне Каменная Горка. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, а также работники скорой.
Как выяснилось позже, наемные работники делали гидроизоляцию фундамента дачного дома.
В какой-то момент обрушилась части кирпичной кладки на уровне цоколя: ими зажало 18-летнего парня. Затем обвалился навес, под которым оказался еще один молодой человек.
По данным МЧС, спасатели сумели достать из-под рухнувших конструкций обоих, мужчин передали медикам, которые доставили пострадавших в больницу.
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Инцидент произошел, когда наемные работники проводили гидроизоляцию фундамента дачного домика.
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