Рухнувшая стена дома придавила двух мужчин в Минском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Двое мужчин оказались придавленным рухнувшей стеной дома в Минском районе, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Инцидент произошел во второй половине дня в среду 23 июня в деревне Каменная Горка. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, а также работники скорой.

Как выяснилось позже, наемные работники делали гидроизоляцию фундамента дачного дома.

В какой-то момент обрушилась части кирпичной кладки на уровне цоколя: ими зажало 18-летнего парня. Затем обвалился навес, под которым оказался еще один молодой человек.

По данным МЧС, спасатели сумели достать из-под рухнувших конструкций обоих, мужчин передали медикам, которые доставили пострадавших в больницу.