Четыре трансформаторные подстанции вышли из строя в Орше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Жара стала причиной выхода из строя четырех трансформаторных подстанций в Орше, об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Без света оставались семь многоквартирных домов. Электроснабжение было восстановлено в 21:20.

Как пояснили в ведомстве, нагрузка на систему энергоснабжения существенно возрастает по причине аномальной жары, установившейся на текущей неделе в республике.

Вероятность перегрева оборудования трансформаторных подстанций увеличивается из-за высокие температуры воздуха, а активное использование потребителями систем кондиционирования также повышает нагрузку на сеть.

Из-за погодных условий сотрудники организаций энергосистемы находятся в состоянии повышенной готовности. В Минэнерго подчеркнули, что задействованы аварийные бригады, которые при необходимости готовы будут принять необходимые меры, чтобы устранить возможные возникшие неполадки в максимально короткие сроки.

Напомним, что в минувшую среду без электричества остались жители Витебской и Могилевской областей. Причиной стало ЧП на одной из самых крупных электростанций в Беларуси - Лукомльской ГРЭС, где загорелась одна из секций трансформаторной подстанции.

Как пояснили в "Белэнерго", пожар возник из-за жаркой погоды .

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