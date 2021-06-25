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Четыре трансформаторные подстанции вышли из строя в Орше

25.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Жара стала причиной выхода из строя четырех трансформаторных подстанций в Орше, об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Без света оставались семь многоквартирных домов. Электроснабжение было восстановлено в 21:20.

Как пояснили в ведомстве, нагрузка на систему энергоснабжения существенно возрастает по причине аномальной жары, установившейся на текущей неделе в республике.

Вероятность перегрева оборудования трансформаторных подстанций увеличивается из-за высокие температуры воздуха, а активное использование потребителями систем кондиционирования также повышает нагрузку на сеть.

Из-за погодных условий сотрудники организаций энергосистемы находятся в состоянии повышенной готовности. В Минэнерго подчеркнули, что задействованы аварийные бригады, которые при необходимости готовы будут принять необходимые меры, чтобы устранить возможные возникшие неполадки в максимально короткие сроки.

Напомним, что в минувшую среду без электричества остались жители Витебской и Могилевской областей. Причиной стало ЧП на одной из самых крупных электростанций в Беларуси - Лукомльской ГРЭС, где загорелась одна из секций трансформаторной подстанции.

Как пояснили в "Белэнерго", пожар возник из-за жаркой погоды.

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Теги: Минск
 
 
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Причиной перегрева стала аномальная жара, электроэнергии были лишены жители семи многоквартирных домов.
 
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