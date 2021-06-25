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Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест
25.06.2021 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Россиянку Софью Сапегу, арестованную в Минске 23 мая, перевели спустя месяц после задержания под домашний арест, об этом рассказали родители девушки каналу ВВС.
По их словам, сейчас Софья живет одна в съемной квартире в Минске. Накануне в сети появились ее снимки с Романом Протасевичем, когда они давали интервью белорусским телеканалам.
Кто такая Софья Сапега и в чем ее обвиняют
София Сапега была
Борт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в национальном аэропорту Минск из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В самолете были Роман Протасевич - сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским, и его подруга, россиянка София Сапега, студентка Европейского гуманитарного университета.
После посадки борта в аэропорту Минска их задержали, в Беларуси Протасевич и Сапега стали фигурантами уголовных дел.
Девушку обвиняют в разжигании социальной вражды и розни и участии в массовых беспорядках после президентских выборов 2020 года. Под арестом в СИЗО Сапега находилась с 23 мая по сей день.
Просьба о помиловании
Неделю назад отец Софьи Сапеги, Андрей Сапега,
Кроме того, дипломат рассказал про
Протасевич тоже под домашним арестом
Также стало известно, что Роман Протасевич находится под домашним арестом, об этом рассказал его отец Дмитрий в интервью телеканалу BBC. Официально информацию пока не подтвердили.
Протасевича обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.
Кроме этого, он обвиняется в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.
Также ему предъявлено обвинение в том, что он совершал умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.
В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы. Ранее он полностью признал вину по некоторым пунктам обвинения.
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В сети накануне появились ее снимки с Романом Протасевичем, когда они давали интервью белорусским телеканалам.
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