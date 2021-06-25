Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Россиянку Софью Сапегу, арестованную в Минске 23 мая, перевели спустя месяц после задержания под домашний арест, об этом рассказали родители девушки каналу ВВС.

По их словам, сейчас Софья живет одна в съемной квартире в Минске. Накануне в сети появились ее снимки с Романом Протасевичем, когда они давали интервью белорусским телеканалам.

Кто такая Софья Сапега и в чем ее обвиняют

София Сапега была задержана в Минске 23 мая.

Борт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в национальном аэропорту Минск из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В самолете были Роман Протасевич - сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским, и его подруга, россиянка София Сапега, студентка Европейского гуманитарного университета.

После посадки борта в аэропорту Минска их задержали, в Беларуси Протасевич и Сапега стали фигурантами уголовных дел.

Девушку обвиняют в разжигании социальной вражды и розни и участии в массовых беспорядках после президентских выборов 2020 года. Под арестом в СИЗО Сапега находилась с 23 мая по сей день.

Просьба о помиловании

Неделю назад отец Софьи Сапеги, Андрей Сапега, обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко "как отец к отцу" с просьбой помиловать его дочь. Официального ответа от администрации главы государства не последовало, посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов заверил, что реакция обязательно последует.

Кроме того, дипломат рассказал про возможность помилования россиянки, а также о том, что посольство обеспечивает ее тремя адвокатами.

Протасевич тоже под домашним арестом

Также стало известно, что Роман Протасевич находится под домашним арестом, об этом рассказал его отец Дмитрий в интервью телеканалу BBC. Официально информацию пока не подтвердили.

Протасевича обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, он обвиняется в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Также ему предъявлено обвинение в том, что он совершал умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы. Ранее он полностью признал вину по некоторым пунктам обвинения.

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