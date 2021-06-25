Генпрокуратура: в суд направлено дело в отношении Колесниковой и Знака

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. В Верховный Суд для определения подсудности направлено уголовное дело в отношении членов Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В настоящее время им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса.

Зарубежные методики

"Согласно материалам дела, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем", - рассказали в Генпрокуратуре.

При этом добавили, что основой для реализации этого замысла послужила методика, которую уже успешно апробировали для смены власти незаконным путем в других странах.

По мнению силовиков, данная методика подразумевала сбор протестующих и формирование неорганизованной массы людей, как "инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников".

"Методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий", - считают в Генпрокуратуре.

Пресс-конференции и забастовки

Белорусские силовики уверены, что обвиняемые лица и другие участники заговора распределили роли, чтобы участвовать в данном преступлении по отношению к государству и приступили к исполнению.

"Согласно плана, они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской С.Г., утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти", - пояснили в Генпрокуратуре.

Там также обратили внимание, что "участники заговора" призывали к забастовкам на предприятиях, выдвигали политические требования. В том числе, они призывали не признавать итоги выборов, а избранного президента – легитимным.

"На пресс-конференции, проведенной 18 августа 2020 года в Минске, Колесникова, Знак и ряд иных лиц заявили о создании по инициативе Тихановской С.Г. так называемого Координационного совета как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти", - напомнили в пресс-службе ведомства.

Квалификация содеянного от прокуроров

При этом в Генпрокуратуре отметили, что обвиняемые скрывали свои мотивы, потому что официальной целью создания Координационного совета они объявили преодоление политического кризиса. Таким образом они хотели обеспечить согласие в белорусском обществе и защитить независимость республики.

По мнению силовиков, настоящей целью создания Координационного совета было управление протестами, в том числе действиями, направленными на:

захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем;

разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе;

публичные призывы к воспрепятствованию законного функционирования органов государственной власти и управления.

В связи с этим в ведомстве пришли к выводам, что такие направления деятельности Координационного совета говорят о том, что там занимались осуществлением "экстремистской деятельности".

"После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, достаточности собранной доказательной базы. Согласились с правовой квалификацией содеянного", - сказано в официальном сообщении.

Заместитель Генпрокурора при направлении дела в суд оставил меру пресечения в отношении обвиняемых прежней - заключение под стражу. Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Когда были задержаны Колесникова и Знак

Колесникова была задержана в сентябре прошлого года на белорусско-украинской границе по уголовному делу Координационного совета, ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

Еще один фигурант дела Координационного совета - Максим Знак - был задержан 9 сентября 2020 года, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по аналогичной статье УК Беларуси.

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