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Генпрокуратура: в суд направлено дело в отношении Колесниковой и Знака
25.06.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. В Верховный Суд для определения подсудности направлено уголовное дело в отношении членов Координационного совета
В настоящее время им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса.
Зарубежные методики
"Согласно материалам дела, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем", - рассказали в Генпрокуратуре.
При этом добавили, что основой для реализации этого замысла послужила методика, которую уже успешно апробировали для смены власти незаконным путем в других странах.
По мнению силовиков, данная методика подразумевала сбор протестующих и формирование неорганизованной массы людей, как "инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников".
"Методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий", - считают в Генпрокуратуре.
Пресс-конференции и забастовки
Белорусские силовики уверены, что обвиняемые лица и другие участники заговора распределили роли, чтобы участвовать в данном преступлении по отношению к государству и приступили к исполнению.
"Согласно плана, они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской С.Г., утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти", - пояснили в Генпрокуратуре.
Там также обратили внимание, что "участники заговора" призывали к забастовкам на предприятиях, выдвигали политические требования. В том числе, они призывали не признавать итоги выборов, а избранного президента – легитимным.
"На пресс-конференции, проведенной 18 августа 2020 года в Минске, Колесникова, Знак и ряд иных лиц заявили о создании по инициативе Тихановской С.Г. так называемого Координационного совета как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти", - напомнили в пресс-службе ведомства.
Квалификация содеянного от прокуроров
При этом в Генпрокуратуре отметили, что обвиняемые скрывали свои мотивы, потому что официальной целью создания Координационного совета они объявили преодоление политического кризиса. Таким образом они хотели обеспечить согласие в белорусском обществе и защитить независимость республики.
По мнению силовиков, настоящей целью создания Координационного совета было управление протестами, в том числе действиями, направленными на:
В связи с этим в ведомстве пришли к выводам, что такие направления деятельности Координационного совета говорят о том, что там занимались осуществлением "экстремистской деятельности".
"После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, достаточности собранной доказательной базы. Согласились с правовой квалификацией содеянного", - сказано в официальном сообщении.
Заместитель Генпрокурора при направлении дела в суд оставил меру пресечения в отношении обвиняемых прежней - заключение под стражу. Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.
Когда были задержаны Колесникова и Знак
Колесникова была
Еще один фигурант дела Координационного совета - Максим Знак - был
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Белорусские силовики считают, что обвиняемые вместе с другими лицами в 2020 году вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным...
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