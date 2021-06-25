Торнадо разрушил четыре села на юго-востоке Чехии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. На юго-восток Чехии обрушился торнадо. По меньшей мере четыре села частично разрушены, есть пострадавшие, сообщает Чешское телевидение.

"Торнадо сровнял с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина. Примерно 150 человек получили ранения разной степени тяжести", — заявил представитель службы скорой помощи Гедвику Кропачкову.

Спасатели объявили чрезвычайную ситуацию третьей степени в регионах Бржецлав и Годонин. После торнадо зафиксировали до 150 раненых, сотни домов повреждены. Сообщается об одном погибшем.

В местных СМИ появилась информация о падении деревьев на людей. На одной из трасс подняло в воздух и перевернуло автобус.

Как отметил староста села Грушки с населением 1640 жителей Марек Бабиш, торнадо уничтожил половину этого населенного пункта.

"Остались только стены по периметру без крыш и окон. Людям негде спрятаться", — рассказал Бабиш.

Высокий уровень опасности распространяется на всю страну, за исключением Карловых Вар, Усти-над-Лабем и некоторых частей Либерецкого региона.

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отметил, что все подразделения спасателей отправлены в район Годонин. Он призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу, поскольку стихийное бедствие может возобновиться.

В стране развернута масштабная спасательная операция. Чешским коллегам помогают специалисты из Австрии и Словакии — направлены вертолеты и бригады "скорых".

Метеорологи отмечают, что торнадо является исключительным для этих земель явлением. Размеры нанесенного ущерба уточняются.