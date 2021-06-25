Посольство РФ подтвердило перевод Сапеги под домашний арест

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Россиянка София Сапега, подозреваемая в совершении в августе-сентябре прошлого года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси, переведена под домашний арест, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Минске.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сапега в настоящее время живет в съемной квартире в Минске .

"В настоящее время гражданке России Софье Сапеге, задержанной на основании ч.3 ст. 130 УК РБ изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - проинформировали в посольстве.

Собеседники агентства добавили, что сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения Сапеги консульскими сотрудниками посольства РФ.

"Находимся во взаимодействии по данному вопросу с белорусской стороной, в частности, с главным следственным управлением СК Республики Беларусь", - отметили в посольстве и подчеркнули, что сотрудники посольства в постоянном контакте с адвокатами россиянки и ее родителями.

После встречи президентов

В свою очередь, адвокат Сапеги Антон Гашинский отметил, что судьба девушки "изменилась коренным образом благодаря встрече двух президентов (Александра Лукашенко и Владимира Путина - Sputnik)". Он добавил, что Сапега живет в одной из частных квартир и находится под охраной.

Гашинский также рассказал, что в Минск из Лиды приехали родители Сапеги, они уже встретились с дочерью. "Встреча прошла в одном из ресторанов Минска, на это было дано разрешение следователя. Я на этой встрече не присутствовал", - сказал Sputnik адвокат семьи Сапеги.

Гашинский выразил надежду, что в ближайшее время судьба Сапеги будет разрешена положительно.

Дудников все еще под стражей

Что касается второго гражданина РФ, задержанного в Минске, Егор Дудникова, то он, по словам адвоката, по-прежнему находится под стражей в СИЗО №1. Следственные действия в отношении него не проводятся.

Сапега была задержана 23 мая в Национальном аэропорту Минск вместе с Романом Протасевичем , основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. В эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором россиянка призналась , что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.

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