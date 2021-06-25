СК объяснил, почему Сапегу и Протасевича отправили под домашний арест

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовных дел в отношении Софии Сапеги и Романа Протасевича, сообщили в СК республики.

Сегодня стало известно, что Сапеге и Протасевичу была изменена мера пресечения, и сейчас пара находится под домашним арестом.

"Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", - проинформировали в СК.

Собеседники агентства добавили, что задержанные "обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".

"Исходя из этого, и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что расследование уголовных дел в отношении Сапеги и Протасевича продолжается.

(последует)