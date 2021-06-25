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Пограничники предупредили о крупных штрафах за доставку нелегалов к границе

25.06.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Гражданам, которые подвозят нелегальных мигрантов в приграничную зону, грозит ответственность в виде крупного штрафа, напомнили в Гомельской пограничной группе.

Там констатировали, что в последнее время участились факты, связанные с незаконным пересечением границы иностранцами, временно проживающими в Беларуси.

"Обстоятельствами совершения противоправной деятельности являются доставление нарушителей границы в пограничную зону (полосу), в том числе посредством использования услуг такси", – сказали в группе.

Пограничники обратили внимание, что за такие действия согласно КоАП предусмотрена ответственность – штраф до 100 базовых величин (2900 рублей – Sputnik).

В группе призвали белорусов проявлять бдительность и информировать сотрудников ГПК о перевозке иностранцев и других подозрительных лиц в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны, а также к пунктам пропуска.

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Теги: Минск
 
 
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По информации пограничников, даже если потенциальные нелегалы будут ехать на такси, водителю машины придется отвечать.
 
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