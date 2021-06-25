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Пограничники предупредили о крупных штрафах за доставку нелегалов к границе
25.06.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Гражданам, которые подвозят нелегальных мигрантов в приграничную зону, грозит ответственность в виде крупного штрафа, напомнили в Гомельской пограничной группе.
Там констатировали, что в последнее время участились факты, связанные с незаконным пересечением границы иностранцами, временно проживающими в Беларуси.
"Обстоятельствами совершения противоправной деятельности являются доставление нарушителей границы в пограничную зону (полосу), в том числе посредством использования услуг такси", – сказали в группе.
Пограничники обратили внимание, что за такие действия согласно КоАП предусмотрена ответственность – штраф до 100 базовых величин (2900 рублей – Sputnik).
В группе призвали белорусов проявлять бдительность и информировать сотрудников ГПК о перевозке иностранцев и других подозрительных лиц в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны, а также к пунктам пропуска.
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По информации пограничников, даже если потенциальные нелегалы будут ехать на такси, водителю машины придется отвечать.
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