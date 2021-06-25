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За неделю с тепловыми ударами за медпомощью обратились 117 человек
25.06.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. В течение недели с тепловыми ударами за медицинской помощью в Беларуси обратились 117 человек, 32 из них были госпитализированы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Минздрав обращает внимание, что из 37 пострадавших детей 12 пришлось определять на лечение в стационаре.
В связи с аномально жаркой погодой ведомство призывает граждан быть осторожными и внимательно относиться к собственному здоровью, соблюдая правила безопасного поведения на работе и отдыхе.
Минздрав просит быть внимательными во время купания в открытых водоемах и не оставлять без надзора детей. Рекомендуется соблюдать питьевой режим и носить головные уборы.
Среди причин возникновения теплового удара специалисты указывают ношение теплой и синтетической одежды, которая мешает телу выделять тепло, а также употребление алкоголя, который нарушает терморегуляцию.
Группа риска
Специалисты обращают внимание, что вазоконстрикторы, диуретики, антидепрессанты и антипсихотические средства повышают риск получения теплового удара.
"Тепловой удар может получить любой человек, однако некоторые люди, ввиду их физиологических особенностей, подвержены большему риску получения теплового удара, чем остальные", - указывает Минздрав.
К группе риска относятся дети и лица пожилого возраста. При этом специалисты отмечают, что у новорожденных терморегуляционные процессы развиты не в полной мере, а у пожилых - с возрастом ослабевают, поэтому риск солнечного удара у них выше. Также к группе риска получения теплового удара относятся беременные женщины.
Симптомы и признаки солнечного удара:
Первая помощь при тепловом ударе
Для предотвращения первых признаков теплового удара, таких как мышечные судороги, рекомендуется пить больше жидкости, сочетать физическую нагрузку с отдыхом, работать в хорошо проветриваемом или кондиционированном помещении.
"Вне зависимости от причины, вызвавшей тепловой удар, следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы предотвратить его осложнения (шок, повреждение мозга и внутренних органов, смерть)", - советует Минздрав.
Если вы находитесь на улице и возможности вызвать "скорую" нет, зайдите в прохладное кондиционированное помещение, снимите тесную одежду, развяжите галстук, снимите обувь. По возможности обернитесь влажной простыней или включите вентилятор, примите прохладный душ или ванну.
Выпейте 1 литр воды с добавлением 2 чайных ложек соли. Можно приложить к области шеи, спины, подмышек и паха мешочки со льдом.
Профилактика тепловых ударов
Во время жары медики рекомендуют по возможности ограничить физическую активность.
Ни в коем случае нельзя пить алкоголь, а также напитки с высоким содержанием кофеина.
Минздрав советует носить легкую одежду из натуральных материалов (лен, хлопок), пить больше жидкости, если есть возможность, установить в доме кондиционер.
"Прежде чем употреблять какие-либо лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом", - рекомендует ведомство.
Минздрав подчеркивает: если вовремя распознать тревожные признаки теплового удара, можно предотвратить негативные последствия этого опасного явления и этим спасти человеку жизнь.
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В Министерстве здравоохранения рассказали о том, что нужно делать, если тепловой удар все же случился.
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