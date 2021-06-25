ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За неделю с тепловыми ударами за медпомощью обратились 117 человек

25.06.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. В течение недели с тепловыми ударами за медицинской помощью в Беларуси обратились 117 человек, 32 из них были госпитализированы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав обращает внимание, что из 37 пострадавших детей 12 пришлось определять на лечение в стационаре.

В связи с аномально жаркой погодой ведомство призывает граждан быть осторожными и внимательно относиться к собственному здоровью, соблюдая правила безопасного поведения на работе и отдыхе.

Минздрав просит быть внимательными во время купания в открытых водоемах и не оставлять без надзора детей. Рекомендуется соблюдать питьевой режим и носить головные уборы.

Среди причин возникновения теплового удара специалисты указывают ношение теплой и синтетической одежды, которая мешает телу выделять тепло, а также употребление алкоголя, который нарушает терморегуляцию.

Группа риска

Специалисты обращают внимание, что вазоконстрикторы, диуретики, антидепрессанты и антипсихотические средства повышают риск получения теплового удара.

"Тепловой удар может получить любой человек, однако некоторые люди, ввиду их физиологических особенностей, подвержены большему риску получения теплового удара, чем остальные", - указывает Минздрав.

К группе риска относятся дети и лица пожилого возраста. При этом специалисты отмечают, что у новорожденных терморегуляционные процессы развиты не в полной мере, а у пожилых - с возрастом ослабевают, поэтому риск солнечного удара у них выше. Также к группе риска получения теплового удара относятся беременные женщины.

Симптомы и признаки солнечного удара:

  • высокая температура тела (40 °С и выше)
  • жажда и отсутствие потоотделения
  • горячая и сухая на ощупь кожа (при тепловом ударе, вызванном напряженной физической работой, кожа обычно влажная, липкая)
  • учащенное дыхание, повышение частоты сердечных сокращений
  • пульсирующая головная боль
  • судороги, галлюцинации, потеря сознания.

Первая помощь при тепловом ударе

Для предотвращения первых признаков теплового удара, таких как мышечные судороги, рекомендуется пить больше жидкости, сочетать физическую нагрузку с отдыхом, работать в хорошо проветриваемом или кондиционированном помещении.

"Вне зависимости от причины, вызвавшей тепловой удар, следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы предотвратить его осложнения (шок, повреждение мозга и внутренних органов, смерть)", - советует Минздрав.

Если вы находитесь на улице и возможности вызвать "скорую" нет, зайдите в прохладное кондиционированное помещение, снимите тесную одежду, развяжите галстук, снимите обувь. По возможности обернитесь влажной простыней или включите вентилятор, примите прохладный душ или ванну.

Выпейте 1 литр воды с добавлением 2 чайных ложек соли. Можно приложить к области шеи, спины, подмышек и паха мешочки со льдом.

Профилактика тепловых ударов

Во время жары медики рекомендуют по возможности ограничить физическую активность.

Ни в коем случае нельзя пить алкоголь, а также напитки с высоким содержанием кофеина.

Минздрав советует носить легкую одежду из натуральных материалов (лен, хлопок), пить больше жидкости, если есть возможность, установить в доме кондиционер.

"Прежде чем употреблять какие-либо лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом", - рекомендует ведомство.

Минздрав подчеркивает: если вовремя распознать тревожные признаки теплового удара, можно предотвратить негативные последствия этого опасного явления и этим спасти человеку жизнь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве здравоохранения рассказали о том, что нужно делать, если тепловой удар все же случился.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Обрушение моста в Генуе: судить будут 59 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by