За неделю с тепловыми ударами за медпомощью обратились 117 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. В течение недели с тепловыми ударами за медицинской помощью в Беларуси обратились 117 человек, 32 из них были госпитализированы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав обращает внимание, что из 37 пострадавших детей 12 пришлось определять на лечение в стационаре.

В связи с аномально жаркой погодой ведомство призывает граждан быть осторожными и внимательно относиться к собственному здоровью, соблюдая правила безопасного поведения на работе и отдыхе.

Минздрав просит быть внимательными во время купания в открытых водоемах и не оставлять без надзора детей. Рекомендуется соблюдать питьевой режим и носить головные уборы.

Среди причин возникновения теплового удара специалисты указывают ношение теплой и синтетической одежды, которая мешает телу выделять тепло, а также употребление алкоголя, который нарушает терморегуляцию.

Группа риска

Специалисты обращают внимание, что вазоконстрикторы, диуретики, антидепрессанты и антипсихотические средства повышают риск получения теплового удара.

"Тепловой удар может получить любой человек, однако некоторые люди, ввиду их физиологических особенностей, подвержены большему риску получения теплового удара, чем остальные", - указывает Минздрав.

К группе риска относятся дети и лица пожилого возраста. При этом специалисты отмечают, что у новорожденных терморегуляционные процессы развиты не в полной мере, а у пожилых - с возрастом ослабевают, поэтому риск солнечного удара у них выше. Также к группе риска получения теплового удара относятся беременные женщины.

Симптомы и признаки солнечного удара:

высокая температура тела (40 °С и выше)

жажда и отсутствие потоотделения

горячая и сухая на ощупь кожа (при тепловом ударе, вызванном напряженной физической работой, кожа обычно влажная, липкая)

учащенное дыхание, повышение частоты сердечных сокращений

пульсирующая головная боль

судороги, галлюцинации, потеря сознания.

Первая помощь при тепловом ударе

Для предотвращения первых признаков теплового удара, таких как мышечные судороги, рекомендуется пить больше жидкости, сочетать физическую нагрузку с отдыхом, работать в хорошо проветриваемом или кондиционированном помещении.

"Вне зависимости от причины, вызвавшей тепловой удар, следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы предотвратить его осложнения (шок, повреждение мозга и внутренних органов, смерть)", - советует Минздрав.

Если вы находитесь на улице и возможности вызвать "скорую" нет, зайдите в прохладное кондиционированное помещение, снимите тесную одежду, развяжите галстук, снимите обувь. По возможности обернитесь влажной простыней или включите вентилятор, примите прохладный душ или ванну.

Выпейте 1 литр воды с добавлением 2 чайных ложек соли. Можно приложить к области шеи, спины, подмышек и паха мешочки со льдом.

Профилактика тепловых ударов

Во время жары медики рекомендуют по возможности ограничить физическую активность.

Ни в коем случае нельзя пить алкоголь, а также напитки с высоким содержанием кофеина.

Минздрав советует носить легкую одежду из натуральных материалов (лен, хлопок), пить больше жидкости, если есть возможность, установить в доме кондиционер.

"Прежде чем употреблять какие-либо лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом", - рекомендует ведомство.

Минздрав подчеркивает: если вовремя распознать тревожные признаки теплового удара, можно предотвратить негативные последствия этого опасного явления и этим спасти человеку жизнь.