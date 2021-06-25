Обрушение моста в Генуе: судить будут 59 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Прокуратура итальянского города Генуя инициировала судебный процесс в отношении 59 фигурантов дела об обрушении автомобильного моста летом 2018 года, сообщил в пятницу телеканал Rainews24.

Выдвинутые обвинения касаются нарушения безопасности на транспортном объекте, несоблюдения служебных обязанностей, непреднамеренное убийство.

Как отмечает канал, правовое положение еще десяти подозреваемых рассмотрят в отдельном порядке. При этом трое фигурантов дела к настоящему моменту уже скончались.

Прокуратура также просит направить под суд в качестве обвиняемых компании Autostrade per l'Italia (занимается управлением и содержанием большинства автодорог страны) и подконтрольной ей Spea: якобы они знали об опасном состоянии моста и не предпринимали никаких действий.

Расследование ЧП длилось около трех лет. Прокуратура полагает, что Министерство транспорта Италии и его сотрудники ответственны за отсутствие необходимого контроля за объектом.

Виадук в Генуе обрушился 14 августа 2018-го, тогда на нем находились более 30 машин. В результате ЧП погибли 43 человека . Автомобильное движение по вновь возведенному мосту открылось в августе 2020 года.

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