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Обрушение моста в Генуе: судить будут 59 человек
25.06.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Прокуратура итальянского города Генуя инициировала судебный процесс в отношении 59 фигурантов дела об обрушении автомобильного моста летом 2018 года, сообщил в пятницу телеканал Rainews24.
Выдвинутые обвинения касаются нарушения безопасности на транспортном объекте, несоблюдения служебных обязанностей, непреднамеренное убийство.
Как отмечает канал, правовое положение еще десяти подозреваемых рассмотрят в отдельном порядке. При этом трое фигурантов дела к настоящему моменту уже скончались.
Прокуратура также просит направить под суд в качестве обвиняемых компании Autostrade per l'Italia (занимается управлением и содержанием большинства автодорог страны) и подконтрольной ей Spea: якобы они знали об опасном состоянии моста и не предпринимали никаких действий.
Расследование ЧП длилось около трех лет. Прокуратура полагает, что Министерство транспорта Италии и его сотрудники ответственны за отсутствие необходимого контроля за объектом.
Виадук в Генуе
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Прокуратура полагает, что Министерство транспорта Италии и его сотрудники ответственны за отсутствие необходимого контроля за объектом.
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