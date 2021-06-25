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В Минске мотоциклист попал под колеса фуры, в Солигорском районе трактор столкнулся с грузовым авто
Источник материала: БT
Мотоцикл попал под колеса фуры. Причиной аварии стал водитель автомобиля MAN, который при выезде со двора на улицу Бабушкина не пропустил двухколесный транспорт. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. По факту столкновения проводится проверка.
Трактор столкнулся с грузовым авто
Еще одно ДТП в Солигорском районе. Спасатели освободили водителя грузовика. Вблизи деревни Ясковичи трактор столкнулся с грузовым автомобилем. Спасатели предотвратили возгорание транспортных средств. Водителя грузовика госпитализировали. Второму участнику ДТП первую помощь оказали на месте.
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Мотоцикл попал под колеса фуры. Причиной аварии стал водитель автомобиля MAN, который при выезде со двора на улицу Бабушкина не пропустил двухколесный транспорт. В...
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