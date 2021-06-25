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Неизвестные сообщили о минировании здания витебской прокуратуры
25.06.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Витебск, 25 июн – Sputnik. Милиция проверяет сообщение об опасности, которое поступило в органы прокуратуры Витебска в пятницу днем, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
"Предварительно было установлено, что неизвестные отправили письмо с информацией о минировании на электронный ящик прокуратуры", - уточнили в пресс-службе.
В настоящее время сотрудники милиции принимают все меры для обеспечения общественной безопасности. Саперы саперно-пиротехнической группы В/Ч 5524 проводят обследование здания и территории.
Сообщения о "минировании" поступают витебским правоохранителям регулярно. В последний раз неизвестный в апреле "заминировал" десять школ. До этого, в начале марта, также поступали сообщения о "минировании" восьми учебных заведений.
Милиция напоминает, что располагает достаточными техническими и оперативными возможностями, позволяющими устанавливать личности преступников. Заведомо ложное сообщение об опасности – уголовно-наказуемое деяние: за это преступление предусмотрено весьма суровое наказание – до семи лет лишения свободы. Причем ответственность наступает с 14 лет. Если лжеминер моложе этого возраста, отвечать придется его родителям – их ждет штраф и возмещение материального ущерба за выезд и работу специальных служб.
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По имеющейся информации, сообщение о заложенной бомбе поступило на электронную почту госорганизации.
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