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Жара отступила: на Березино обрушился сильный ливень с грозой – видео

25.06.2021 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Тем не менее, в пятницу аномальная жара как минимум в Березино и прилегающих районах сменилась сильным дождем с грозой. Как небольшой городок Минской области переживает удар стихии, смотрите на видео Sputnik.

Как и обещали синоптики, днем в Березино начался ливень с грозой, был замечен даже небольшой град. Впрочем, многих горожан ливень все равно застал врасплох: пешеходы прятались под козырьками домов и магазинов в надежде, что все скоро закончится, а автомобилисты спешили по своим делам. 

В целом, березинцы такой резкой смене погоды рады. Говорят, что это лучше "чем та печь, что была" и "пусть земля немного подышит".

Но были и не очень приятные инциденты. Например, в аптеку, которая находится на центральной улице города, людей в помещение, несмотря на разгул стихии не пускали, так как был переучет. Некоторые жители города заказывали такси, а кто-то смело шел по тротуару, будто бы и нет дождя.

© Sputnik / Владимир Песня
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Многие улицы подтопило, в некоторых местах на дорогу попадали ветки с деревьев, поэтому, водителям стоит быть особенно осторожными в условиях ограниченной видимости.

Синоптики отмечают, что на выходных в Беларусь начнет поступать прохладный воздух: на юго-востоке республике будет по-прежнему жарко (выше +30°С), а вот в западных регионах уже прогнозируется комфортная температура – от +21 до +27°С.

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Жаркая погода сохраняется в стране уже больше недели. За это время были побиты многие температурные рекорды, а столбики термометров не раз поднимались выше...
 
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