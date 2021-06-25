Два автобуса столкнулись в Минске: пострадала пассажирка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Авария произошла в 14:50 пятницы 25 июня на проспекте Жукова белорусской столицы.

"Автобус городского маршрута в направлении улицы Аэродромной. В какой-то момент водитель отвлекся от управления и совершил наезд на другой рейсовый автобус, который остановился на запрещающий сигнал светофора", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что в ДТП пассажир одного из автобусов – 59-летняя женщина – получила травмы, ее доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники ОГАИ Московского РУВД Минска устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.

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