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Два автобуса столкнулись в Минске: пострадала пассажирка
26.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
Авария произошла в 14:50 пятницы 25 июня на проспекте Жукова белорусской столицы.
"Автобус городского маршрута в направлении улицы Аэродромной. В какой-то момент водитель отвлекся от управления и совершил наезд на другой рейсовый автобус, который остановился на запрещающий сигнал светофора", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что в ДТП пассажир одного из автобусов – 59-летняя женщина – получила травмы, ее доставили в больницу.
В настоящее время сотрудники ОГАИ Московского РУВД Минска устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.
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Авария на проспекте Жукова произошла из-за того, что водитель одного из автобусов отвлекся от управления.
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