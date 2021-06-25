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Мужчина с ножом напал на прохожих в Германии: есть погибшие
26.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Не менее трех человек погибли в результате нападения мужчины с ножом в центре немецкого города Вюрцбурга, сообщило издание Focus.
Инцидент произошел во второй половине дня на центральной площади города – Барбароссаплац.
Сообщается, что в результате нападения три человека погибли и шестеро получили ранения.
По информации местной полиции, в центре Вюрцбурга проводилась специальная операция, сейчас угрозы гражданам нет.
При этом правоохранители отметили, что преступник задержан - против него пришлось применить огнестрельное оружие. Ситуация в городе находится под контролем, хоть районы вокруг Барбароссаплаца временно закрыты.
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По информации местной полиции, в центре Вюрцбурга проводилась специальная операция, сейчас угрозы гражданам нет.
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