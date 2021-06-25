Мужчина с ножом напал на прохожих в Германии: есть погибшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Не менее трех человек погибли в результате нападения мужчины с ножом в центре немецкого города Вюрцбурга, сообщило издание Focus.

Инцидент произошел во второй половине дня на центральной площади города – Барбароссаплац.

Сообщается, что в результате нападения три человека погибли и шестеро получили ранения.

#Würzburg : Police in the southern German state of Bavaria say officers and emergency personnel are attending an incident at Barbarossaplatz in central Würzburg. A number of people are reported to have sustained injuries. pic.twitter.com/Ah8n6FBVok — I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021

По информации местной полиции, в центре Вюрцбурга проводилась специальная операция, сейчас угрозы гражданам нет.

Aktuell größerer Polizeieinsatz in #Würzburg . Teile um den Barbarossaplatz sind gesperrt. Bitte diesen Bereich meiden. Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/SGNp2zPagM — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

При этом правоохранители отметили, что преступник задержан - против него пришлось применить огнестрельное оружие. Ситуация в городе находится под контролем, хоть районы вокруг Барбароссаплаца временно закрыты.