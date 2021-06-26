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В Белэнерго рассказали о перебоях с электричеством в регионах после непогоды

26.06.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik. За минувшие сутки энергетики оперативно восстанавливали электроснабжение в 765 населенных пунктах страны, пострадавших из-за сильного ветра и ливней, сообщается в официальном Telegram-канале "Белэнерго".

В основном отключения электроснабжения происходили в Витебской и Гомельской областях частично в Минской и незначительно в Гродненской и Могилевской. В Брестской отключений не было, уточнили в организации.

На утро субботы восстановление электроснабжения продолжается в основном в Витебской области, на которую пришелся основной удар стихии. За ночь по области было восстановлено электроснабжение в 154 населенных пунктах, продолжаются работы по восстановлению нормальной работы 16 воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ.

Перебои в электроснабжении до сих пор испытывают потребители 45 населенных пунктов, по большей части это деревни до 50 жителей, в которые оперативно выехали энергетики.

Повреждения электросетей минувшей ночью в основном возникали из-за сильного ветра, изломов деревьев и падения веток на провода. Для ускорения восстановительных работ  "Витебскэнерго" направило в пострадавшие населенные пункты дополнительные бригады и спецтехника. Создан ситуационный штаб для координации взаимодействия.

Жителей оставшихся без электричества деревень и поселков просят быть осторожными - не подходить ближе 8 метров к оборванным проводам линий электропередачи и немедленно сообщать о таких актах в территориальные подразделения электросетей РУП "Витебскэнерго"или по телефону 144.

 
Теги: Минск
 
 
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Основной удар стихии минувшей ночью пришелся на Витебскую область, там работы по восстановлению электроснабжения пока продолжаются, в остальных регионах...
 
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