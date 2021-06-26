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Электричка, следовавшая из Минска в Молодечно, загорелась в пути
26.06.2021 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн - Sputnik. Электричка, ехавшая из Минска в Молодечно, загорелась в пути, сообщила Sputnik официальный представитель МЧС по Минской области Анастасия Швайбович.
"В 11.40 нам поступило сообщение о возгорании поезда на станции Бояры. Спасатели выехали к месту происшествия. По оперативным данным пострадавших нет. В 12.18 возгорание было ликвидировано", - прокомментировала она.
На место выезжали четыре пожарных расчета. Предварительную версию возгорания в МЧС не назвали. Что касается пассажиров поезда, их вывели из вагонов в безопасное место - в ближайшее время за ними должна приехать другая электричка, как только с путей отгонят загоревшийся электропоезд.
Минск-Молодечно - самое популярное железнодорожное направление у белорусов. За сутки по этому маршруту отправляется порядка 30 электропоездов.
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Пожар произошел сразу в нескольких вагонах, людей оперативно вывели из электропоезда, пострадавших нет.
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