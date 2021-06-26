Электричка, следовавшая из Минска в Молодечно, загорелась в пути

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. Электричка, ехавшая из Минска в Молодечно, загорелась в пути, сообщила Sputnik официальный представитель МЧС по Минской области Анастасия Швайбович.

"В 11.40 нам поступило сообщение о возгорании поезда на станции Бояры. Спасатели выехали к месту происшествия. По оперативным данным пострадавших нет. В 12.18 возгорание было ликвидировано", - прокомментировала она.

На место выезжали четыре пожарных расчета. Предварительную версию возгорания в МЧС не назвали. Что касается пассажиров поезда, их вывели из вагонов в безопасное место - в ближайшее время за ними должна приехать другая электричка, как только с путей отгонят загоревшийся электропоезд.

Минск-Молодечно - самое популярное железнодорожное направление у белорусов. За сутки по этому маршруту отправляется порядка 30 электропоездов.