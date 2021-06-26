Блуждал в болотах: под Браславом спустя 12 дней нашли пропавшего пенсионера

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik. Заблужившийся в болотах в Браславском районе пенсионер провел в лесу 12 дней, пока его не услышала местная жительница, сообщили в МЧС республики.

В пятницу 25 июня спасателям поступило сообщение о том, что вблизи деревни Заверье Браславского района из лесного массива раздаются человеческие крики, к месту вызова было направлено отделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Браславского районного отдела по ЧС.

"По пути к месту вызова мы связались с заявительницей, по дороге взяли ее с собой, чтобы она показала то место, где слышала крики", – рассказал начальник дежурной смены Владислав Высоцкий.

Женщина указала бригаде МЧС направление, откуда был слышен звук, после чего спасатели отправились на поиски.

"Местность болотистая, идти приходилось по колено в воде, а местами и по пояс. Где-то через километр на земле мы увидели мужчину. Он издавал стоны, его тело было очень сильно искусано насекомыми", - рассказал представитель МЧС.

Мужчину вынесли из леса на носилках, дали воды, затем скорая доставила его в ближайшую больницу.

Выяснилось, что о пропаже 67-летнего мужчины в милицию еще 22 июня заявила его соседка из соседней деревни. Она рассказала, что не видела пенсионера с 14 июня. Он одинокий инвалид по зрению, в тот день отправился к автолавке за продуктами, но заблудился по дороге и провел в лесу почти 2 недели.