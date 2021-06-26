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Троих велосипедистов задержали во время Минского триатлона
26.06.2021 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн - Sputnik. Во время велосипедной гонки на Минском триатлоне задержали трех спортсменов, информацию подтвердили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции", - пояснили в милиции.
Сейчас в отношении задержанных проводится разбирательство. Очевидцы сообщают, что у одного из мужчин в руках был бело-красно-белый флаг.
Сегодня в Минске проходит триатлон. Участники соревнуются в плавании, беге и велогонке.
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Мужчины, по словам сотрудников милиции, "выкрикивали лозунги протестного толка", это послужило основанием для их задержания.
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