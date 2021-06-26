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Неизвестные обстреляли вертолет президента Колумбии

26.06.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Неизвестные атаковали вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке на борту, глава государства не пострадал. Об этом Дуке заявил в обращении, которое транслировала его пресс-служба.

"Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению", - сказал Дуке.

"Очевидно, что это было трусливое нападение", - добавил президент.

Дуке подчеркнул, что власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, действующими на территории страны.

Помимо президента, на борту находились министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр Кукуты.

По информации местных СМИ, в вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов.

Власти Колумбии предложили награду в 800 тысяч долларов за информацию, которая позволит найти преступников, атаковавших президентский вертолет.

"Мы призываем общественность объединиться, чтобы победить терроризм", - заявил министр обороны страны Диего Молано.

Он также сообщил, что в районе нападения на вертолет "были найдены два автомата (АК-47), на одном из которых стоит марка Вооруженных сил Венесуэлы, согласно данным полиции, и гильзы от этого автомата".

 
Теги: Минск
 
 
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Власти уже объявили вознаграждение в 800 тысяч долларов за помощь в поимке преступников.
 
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