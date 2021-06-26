Таксистка отбилась от двух клиентов-хулиганов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. На женщину-таксиста напали пассажиры, когда она их доставляла из Кобрина в Дрогичин (Брестская область), рассказали в пресс-службе МВД.

По дороге клиенты - ими оказались 26-летние россияне - попросили остановиться у банкомата. Внезапно один из мужчин приставил нож к шее 41-летней таксистки и начал угрожать. Водитель выбила из его рук нож и сломала. Хулиганы убежали. После этого женщина обратилась в районную милицию.

Задержать россиян удалось на следующий день в Березе в квартире их знакомых. Чтобы доехать в соседний район, они украли машину.

Следователи возбудили уголовные дела за хулиганство и кражу. Один из задержанных несколько раз судим, в том числе за хищения и угоны авто.