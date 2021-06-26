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Легковушка протаранила ворота посольства РФ в Минске
27.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн – Sputnik. Легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в Минске, сообщили в столичной ГАИ.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в субботу, 26 июня.
"В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль Ford", - проинформировали в ГАИ.
После того, как водитель врезался в ворота, он вылез из авто и перелез через ограждение на территорию посольства. Там он был задержан.
"По предварительной информации, 35-летний нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", - добавили в ГАИ.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ, а также саперно-пиротехническая группа.
К слову, на этой неделе это второй подобный инцидент у посольств. Так, 23 июня
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Водитель легкового автомобиля на полном ходу врезался в ворота, затем вылез из машины и перелез через забор на территорию.
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