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МЧС рассказало о последствиях непогоды в Минске

27.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Из-за ливня, прошедшего в субботу в Минске, были сильно подтоплены участки дорог по югу и юго-западной части города, а также ограничено движение 8 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов, рассказали в пресс-службе МЧС.

Ливень с громом и сильным ветром обрушился за белорусскую столицу вечером в субботу. За один час, с 18 до 19 часов, выпало около 30 мм осадков (среднемесячная норма - 82 мм).

Спасатели отбуксировали за это время 20 легковых автомобилей, 5 автобусов, преимущественно во Фрунзенском районе столицы. Из машин и общественного транспорта они эвакуировали 91 человека, на улице Люцинской людей забирали из воды при помощи надувной лодки. Пострадавших нет.

Также сотрудники МЧС помогли очистить люки ливневок от веток и мусора. Сейчас на местах подтоплений работают спасатели, спецтехника Горремавтодора, экипажи ГАИ.

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Теги: Минск
 
 
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Людей эвакуировали из затопленных улиц и автомобилей, подвальных помещений и подтопленных дворов на надувных лодках.
 
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