|
МЧС рассказало о последствиях непогоды в Минске
27.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн – Sputnik. Из-за ливня, прошедшего в субботу в Минске, были сильно подтоплены участки дорог по югу и юго-западной части города, а также ограничено движение 8 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов, рассказали в пресс-службе МЧС.
Ливень с громом и сильным ветром обрушился за белорусскую столицу вечером в субботу. За один час, с 18 до 19 часов, выпало около 30 мм осадков (среднемесячная норма - 82 мм).
Спасатели отбуксировали за это время 20 легковых автомобилей, 5 автобусов, преимущественно во Фрунзенском районе столицы. Из машин и общественного транспорта они эвакуировали 91 человека, на улице Люцинской людей забирали из воды при помощи надувной лодки. Пострадавших нет.
Также сотрудники МЧС помогли очистить люки ливневок от веток и мусора. Сейчас на местах подтоплений работают спасатели, спецтехника Горремавтодора, экипажи ГАИ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людей эвакуировали из затопленных улиц и автомобилей, подвальных помещений и подтопленных дворов на надувных лодках.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)