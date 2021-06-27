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ГАИ предупредила автомобилистов о неработающих светофорах в Минске
27.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн – Sputnik. Некоторые светофоры в Минске отключены из-за непогоды, сообщили в Госавтоинспекции.
Электронные регулировщики не работают на пересечениях улиц:
Кроме того, светофоры отключены на улицах Ванеева, 32, Каменногорской, 96, Неманской, 12 и др.
В ГАИ отметили, что в воскресенье ведутся работы по устранению неисправностей, а также попросили водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута, быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.
В субботу в Минске прошел сильный ливень. За один час, с 18:00 до 19:00, выпало около 30 мм осадков (среднемесячная норма - 82 мм). В некоторых местах образовались подтопления. Сотрудники МЧС
Как вести себя автомобилистам в сильный дождь
Синоптики предупредили, что
В ГАИ
Во время сильного дождя Госавтоинспекция рекомендовала водителям парковать свои автомобили вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Если непогода застала в дороге, необходимо медленно перестроиться в крайний правый ряд или вовсе съехать на обочину, остановиться и включить "аварийку".
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