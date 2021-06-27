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ГАИ предупредила автомобилистов о неработающих светофорах в Минске

27.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Некоторые светофоры в Минске отключены из-за непогоды, сообщили в Госавтоинспекции.

Электронные регулировщики не работают на пересечениях улиц:

  • Колесникова с Жиновича
  • Братской с Германовской
  • Орловской с Нововиленской
  • Кальварийской с Гусовского
  • Ташкентской с Голодеда
  • Одинцово со Скрипникова
  • Скрипникова с Вышелесского
  • Каменногорская с Люцинской
  • Янки Брыля с Михайловской

Кроме того, светофоры отключены на улицах Ванеева, 32, Каменногорской, 96, Неманской, 12 и др.

В ГАИ отметили, что в воскресенье ведутся работы по устранению неисправностей, а также попросили водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута, быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

В субботу в Минске прошел сильный ливень. За один час, с 18:00 до 19:00, выпало около 30 мм осадков (среднемесячная норма - 82 мм). В некоторых местах образовались подтопления. Сотрудники МЧС эвакуировали людей с улиц, из автомобилей, подвальных помещений и подтопленных дворов на надувных лодках.

Как вести себя автомобилистам в сильный дождь

Синоптики предупредили, что оранжевый уровень опасности объявлен на воскресенье, ожидаются грозы и сильные дожди.

В ГАИ напомнили о том, что водителям следует воздерживаться от поездок в непогоду.

Во время сильного дождя Госавтоинспекция рекомендовала водителям парковать свои автомобили вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Если непогода застала в дороге, необходимо медленно перестроиться в крайний правый ряд или вовсе съехать на обочину, остановиться и включить "аварийку".

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Теги: Минск
 
 
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Огни некоторых электронных регулировщиков погасли из-за субботней непогоды. Вчера в столице были сильные дожди и гроза, в некоторых местах произошли подтопления и...
 
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