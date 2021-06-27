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Электроснабжение восстанавливают в 26 населенных пунктах Минской области
27.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн ― Sputnik. Из-за шквалистого ветра и дождей в некоторых населенных пунктах Беларуси было отключено электроснабжение, за минувшие сутки электричество восстановили в Гомельской и Витебской областях, рассказали в Белэнерго.
По данным пресс-службы ведомства, без света остались и жители Минской области. Со вчерашнего вечера ведутся восстановительные работы в 26 населенных пунктах.
В Белэнерго заверили, что энергетики работают круглосуточно и продолжат до тех пор, "пока не подключат всех потребителей".
В ночь с пятницы на субботу специалисты
Специалисты рекомендуют жителям деревень и поселков, которые столкнулись с перебоями электроснабжения, быть осторожными и не подходить ближе восьми метров к оборванным проводам линий электропередачи.
Оранжевый уровень
Почти всю прошлую неделю в стране стояла аномальная жара, дважды были побиты
В последнее воскресенье июня в Беларуси вновь пройдут сильные ливни с грозами. Синоптики также предупредили о шквалистом ветре. Ветер обещают северный, северо-западный умеренный, при грозах в отдельных районах сильный порывистый.
Температура воздуха днем в стране в среднем составит +21..27°С , на юго-востоке будет теплее - + 28..31°С.
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В субботу на смену летнему зною пришли ливни и сильный ветер, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Из-за непогоды во многих домах пропало электричество.
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