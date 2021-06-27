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Электроснабжение восстанавливают в 26 населенных пунктах Минской области

27.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн ― Sputnik. Из-за шквалистого ветра и дождей в некоторых населенных пунктах Беларуси было отключено электроснабжение, за минувшие сутки электричество восстановили в Гомельской и Витебской областях, рассказали в Белэнерго.

По данным пресс-службы ведомства, без света остались и жители Минской области. Со вчерашнего вечера ведутся восстановительные работы в 26 населенных пунктах.

В Белэнерго заверили, что энергетики работают круглосуточно и продолжат до тех пор, "пока не подключат всех потребителей".

В ночь с пятницы на субботу специалисты провели восстановительные операции в 765 населенных пунктах страны, пострадавших от непогоды. Единственная область, в которой не пропадало электричество, была Брестсткая.

Специалисты рекомендуют жителям деревень и поселков, которые столкнулись с перебоями электроснабжения, быть осторожными и не подходить ближе восьми метров к оборванным проводам линий электропередачи.

Оранжевый уровень

Почти всю прошлую неделю в стране стояла аномальная жара, дважды были побиты температурные рекорды. Летний зной и красный уровень опасности сменились проливными дождями и оранжевым уровнем

В последнее воскресенье июня в Беларуси вновь пройдут сильные ливни с грозами. Синоптики также предупредили о шквалистом ветре. Ветер обещают северный, северо-западный умеренный, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. 

Температура воздуха днем в стране в среднем составит +21..27°С , на юго-востоке будет теплее - + 28..31°С.

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Теги: Минск
 
 
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В субботу на смену летнему зною пришли ливни и сильный ветер, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Из-за непогоды во многих домах пропало электричество.
 
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