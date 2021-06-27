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Белорусская Венеция: в МЧС рассказали о последствиях вчерашних дождей

27.06.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Из-за ливней и ветра в Беларуси в субботу были зафиксированы падения деревьев, повреждения кровель зданий, размытия и подтопления дорог, а также нарушение электроснабжения. О последствиях вчерашней непогоды рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 20 м/с в республике упало 29 деревьев: 6 в Гомельской и 23 в Минской областях. Жертвой одного из падений стала 50-летняя жительница деревни Павловщина Дзержинского района Минской области.  

В Гомельской и Минской областях были повреждены кровли 37 зданий, в том числе 18 жилых домов, а в деревне Городище под Минском размыло дорогу. Участок шириной 5 м и длиной 20 м затопило в месте пересечения с рекой Менка.

По данным "Белэнерго", за прошедшие 24 часа в Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. Ремонтные бригады работают над полным восстановлением электричества в домах, однако на данный момент без света остаются 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

Последствия непогоды в Минске

В столице вечером было нарушено движение общественного транспорта: 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутов. Спасатели помогли отбуксировать 20 легковых машин и 5 автобусов.

  • Белорусская Венеция: в МЧС рассказали о последствиях вчерашних дождей
    Последствия непогоды
    © Photo : МЧС Беларуси
  • Белорусская Венеция: в МЧС рассказали о последствиях вчерашних дождей
    Последствия непогоды в Минске
    © Photo : МЧС Беларуси
  • Белорусская Венеция: в МЧС рассказали о последствиях вчерашних дождей
    Последствия непогоды в Минске
    © Photo : МЧС Беларуси
  • Белорусская Венеция: в МЧС рассказали о последствиях вчерашних дождей
    Последствия непогоды в Минске
    © Photo : МЧС Беларуси
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© Photo : МЧС Беларуси
Последствия непогоды

Из-за сильного ливня некоторых минчан пришлось эвакуировать, сотрудники МЧС вызволили из легкового и пассажирского транспорта 72 взрослых и 19 детей.

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Теги: Минск
 
 
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В субботу из-за непогоды погиб один человек. Причиной трагедии стало падение дерева из-за сильного ветра.
 
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