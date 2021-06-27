Надежда есть: в Майами до сих пор ищут выживших при обрушении жилого дома

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. В пригороде Майами продолжаются поиски выживших при обрушении многоквартирного жилого дома, сообщают американские СМИ.

На данный момент количество жертв ЧП увеличилось до пяти, идет опознание погибших. До сих пор остается неизвестной судьба 156 человек.

Спасателям приходится разбирать вручную завалы, применяют строительные краны, чтобы отодвинуть крупные бетонные плиты. На объекте работает более сотни пожарных, операция по спасению людей не прекращается ни днем, ни ночью.

Причины серьезного инцидента до сих пор не ясны. Но местная пресса распространила новость о том, что несколько лет назад в отчете о состоянии дома говорилось о серьезных структурных повреждениях конструкций.

Напомним, трагедия разыгралась в минувший четверг, когда в пригороде Майами в городке Серфсайд произошло частичное обрушение высотного жилого здания, которое расположено на пересечении 88-й улицы и Коллинз-авеню рядом с популярным городским пляжем.

Известно, что рухнувший 12-этажный дом построен в 1981 году. Власти сообщили, что в результате ЧП обвалилось около половины квартир жилой высотки.

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