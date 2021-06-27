Жара и беспечность: за сутки в Беларуси утонули три человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. В Беларуси за сутки утонули три человека, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Минске 26 июня в Свислочи утонул мужчина 1980 года рождения, в Могилеве в Днепре – девушка 2001 года рождения, в Западной Двине под Витебском – пенсионер 1948 года рождения.

Отметим, что с конца мая по конец июня, по данным сайта Брестской областной организации ОСВОД, в стране утонули 108 человек.

Это почти в два раза больше, нежели за 5 месяцев с начала года до старта купального сезона.

Всего же с 1 января по 25 июня в республике утонули 174 человека, в том числе 22 несовершеннолетних.

Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного опьянения было 52 человека.

ОСВОД, МЧС и милиция в купальный сезон значительно увеличили число рейдов по водоемам, людей предупреждают, многим выписывают штрафы.

Спасатели напоминают, что распитие спиртных напитков даже в малых дозах может привести к трагедии, а купание на необорудованных пляжах опасно. Также родителям советуют не оставлять детей без присмотра ни при каких обстоятельствах.

На сегодня в республике действует 66 спасательных станций, 108 постоянных постов и 41 сезонный.

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