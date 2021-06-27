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Шесть жертв и миллионный ущерб: последствия торнадо оценили в Чехии

28.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. Шестая жертва торнадо скончалась в Факультетской больнице города Брно, сообщила пресс-секретарь учреждения здравоохранения Вероника Плаха.

Это двухлетняя девочка, другие подробности не сообщаются, учитывая совсем юный возраст пациентки. 

Как ранее в воскресенье сообщил гейтман (глава) Южно-Моравского края Ян Гролих, во время торнадо пострадало около 1,2 тысячи домов, 69 из них придется снести из-за их крайне опасного состояния.

По словам Гролиха, только среди общественного имущества ущерб от последствий торнадо составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени.

Чешский премьер Андрей Бабиш заявил о выделении государством крупных средств для помощи пострадавшим от стихии людям. Уже сообщили о финансовой помощи местным жителям многие фирмы и предприятия Чехии, активно идет сбор средств общественными организациями и частными фондами.

Торнадо, обрушившийся на юго-восток Чехии в четверг, 24 июня, нанес значительные разрушения семи селам Южно-Моравского края и городу Годонину, ранения различной степени тяжести получили более 200 человек, ранее сообщалось о гибели пяти человек, в том числе беременной женщины – гражданки Словакии. Скорость ветра во время торнадо достигала 219 километров в час.

 
Теги: Минск
 
 
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Торнадо, обрушившийся на юго-восток Чехии в четверг, 24 июня, нанес значительные разрушения семи селам Южно-Моравского края и городу Годонину, ранения различной...
 
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