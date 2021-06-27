Замгенпрокурора Беларуси рассказал об уголовном деле о замене госфлага в Риге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. Ход расследования уголовного дела против мэра Риги и главы МИД Латвии прокомментировал заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

На данный момент проходит комплекс следственно-процессуальных действий, пояснил Стук.

"Мы закрепляем те доказательства, которые имеются, которые мы можем получить. Мы запросили латышскую сторону. Каков будет их ответ, мы тоже не можем предполагать", – сказал замгенпрокурора Беларуси в эфире телеканала СТВ.

При этом добавил, что в расследовании этого дела правоохранительные органы будут настойчивы, целенаправленны и поступят в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами.

Инцидент с белорусским флагом в Риге

В дни проведения чемпионата мира по хоккею в Риге, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Это вызвало ответную реакцию в Беларуси: посла Латвии вызвали в МИД и потребовали покинуть страну всех сотрудников посольства, оставив только одного технического работника для присмотра за зданием.

Инцидент с флагом в латвийской столице министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".

Дело Маргариты Левчук

Замгенпрокурора рассказал, что если ранее были единичные преступления, связанные с надругательством над государственными символами, то "во второй половине 2020-го их было 50, и уже сейчас их 53".

Алексей Стук прокомментировал и ответственность лиц, которые находятся за границей и совершили надругательства над госсимволикой. И привел в пример дело бывшей солистки Большого театра оперы и балета Маргариты Левчук.

"Несмотря на то что нам неизвестно, где физически она (Левчук – Sputnik) выполнила эти действия, но поскольку она распространила (видео в сети - Sputnik) для неопределенного круга лиц, главным образом это рассчитано на жителей Республики Беларусь", – сказал замгенпрокурора.

По его словам, материальный состав преступления и общественно опасные последствия наступили в Беларуси.

"Поэтому на нее распространяется ответственность в соответствии с законами Беларуси. И в отношении других лиц, чье местонахождение не установлено, будет распространена эта практика", – резюмировал Стук.

Как ранее отмечали в Генпрокуратуре, комментируя материалы уголовного дела Левчук, фигурантка, действуя в группе лиц, изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении госсимволики: она и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора. Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге YouTube. Противоправные действия квалифицированы по ст. 370 Уголовного кодекса Беларуси.

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