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Генпрокуратура: уголовное преследование в отношении Адамкуса актуально

28.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. Уголовное преследование в отношении экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса актуально, поскольку он жив, заявил замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук.

Комментируя материалы дела о геноциде белорусов в годы войны, представитель Генпрокуратуры заявил, что особую активность во многих карательных операциях в проявляли коллаборационисты из литовских, латышских националистов. Одним из них был Антанас Импулявичюс по прозвищу "Минский мясник".

"Инициативно к нему буквально напросился в помощники Валдас Адамкус", – рассказал в эфире телеканала СТВ подробности расследования дела о геноциде замгенпрокурора.

По его словам, правоохранительным органам точно не известно, где находится экс-президент Литвы, но в соседнюю страну направлены запросы о местонахождении подозреваемого и о его возможном допросе.

"Уголовное преследование в отношении него (Адамкуса – Sputnik) актуально, поскольку он жив и давал интервью одному средству массовой информации. Мы надеемся на разумный подход и соблюдение компетентными органами этих стран своих обязательств по международным договорам и конвенциям", – отметил Алексей Стук.

Допрошены около 4000 человек

Он добавил, что в рамках этого уголовного дела направлены запросы во многие страны, "даже такие отдаленные, как Великобритания, Канада".

"Допрошены около 4000 человек, большая часть из них – узники. […] Установлено более 80 захоронений, которые доселе были неизвестны, они были безымянными", – подчеркнул Стук.

На этих основаниях и будет сделан вывод, что в период Великой Отечественной войны было планомерное истребление белорусского народа, прежде всего регулярной немецкой армией и примкнувшими к ним коллаборационистами, отметил замгенпрокурора Беларуси.

 

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Теги: Минск
 
 
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