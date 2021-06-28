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Энергетики за сутки восстановили электричество в 111 населенных пунктах Беларуси

28.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн - Sputnik. Во всех населенных пунктах Беларуси по состоянию на 6:00 понедельника электричество восстановлено, сообщается в официальном Telegram-канале "Белэнерго".

Из-за ливней и ветра в Беларуси в субботу и воскресенье были зафиксированы падения деревьев, повреждения кровель зданий, размытия и подтопления дорог, а также нарушение электроснабжения. Перебои с электроэнергией во время непогоды отмечались более чем в 800 населенных пунктах по всей стране. 

© Photo : МЧС Беларуси
МЧС рассказало о последствиях непогоды в Минске

Больше всего падений деревьев зафиксировано в Витебской области.

"По состоянию на 6:00 понедельника отключенные от системы электроснабжения населенные области в республике отсутствуют", – отметили в "Белэнерго".

За прошедшие 24 часа энергетики восстановили электроснабжение в 111 населенных пунктах. Работы велись оперативно, в них было задействовано 105 человек и 38 единиц техники.

Погода в Беларуси

Почти всю прошлую неделю в стране стояла аномальная жара, дважды были побиты температурные рекорды. Летний зной и красный уровень опасности сменились проливными дождями. В субботу синоптики предупреждали об оранжевом уровне опасности, а в воскресенье предупреждали о желтом.

В понедельник 28 июня, по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, будет облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Днем по стране ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +14 ℃…+18℃, днем +22℃…+25℃.

Во вторник, 29 июня, также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, прогнозируются и грозы. В ночные часы на столбиках термометров от +12℃ до +17℃, днем во вторник будет +21℃…+25℃.

В среду 30 июня по востоку страны прогнозируются кратковременные осадки, в отдельных районах грозы. Ночью температура воздуха составит от +13 до +17 ℃, днем воздух прогреется до +24℃…+28℃.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за шквалистого ветра и дождей в минувшие выходные во многих населенных пунктах Беларуси было отключено электроснабжение, энергетики отчитались о проделанной...
 
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