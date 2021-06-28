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Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде

28.06.2021 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Экс-председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, выступая с последним словом на заседании Верховного суда Беларуси, заявил, что не признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, потому что их не совершал.

"Несмотря на то, что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал,… было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. Мне не стыдно перед своими друзьями и близкими – в круг близких я включаю не только родственников, но и людей, которые были со мной по жизни, в том числе и по работе… В рамках нашего общения (с коллегами – ред.) не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий", – цитирует Бабарико РИА Новости.

Экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико инкриминируется "отмывание" денег преступным путем и систематическое получение взяток. Максимальный срок, который ему грозит, – 15 лет лишения свободы.

Бывший банкир сложил свои полномочия в связи с решением баллотироваться на пост президента, но кандидатом зарегистрирован не был. Бабарико задержали в июне прошлого года. С тех пор он находится под стражей в СИЗО КГБ.

В чем обвиняют Бабарико?

По версии обвинения, Бабарико совершил преступления против интересов службы и осуществления порядка экономической деятельности, создав преступную группу из числа должностных лиц "Белгазпромбанка". Они систематически принимали материальные ценности, предоставляемые им в связи с занимаемыми должностями, за благоприятное решение вопросов. В частности, речь идет о предоставлении банком кредитов различным субъектам хозяйствования.

Группа под руководством Бабарико выводила средства за границу. Для "отмывания" денег создавались офшорные компании. Перевод сумм незаконного денежного вознаграждения осуществлялся в виде дивидендов на счета, подконтрольные членам группы.

По уголовному делу проходит восемь фигурантов. Семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГБ, один – под домашним арестом из-за состояния здоровья. Все обвиняемые признали свою вину в полном объеме, за исключением Виктора Бабарико.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший глава "Белгазпромбанка" заявил, что за годы его работы в банке не было допущено даже намека на противоправные действия.
 
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