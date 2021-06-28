Четыре человека утонули за воскресенье в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн - Sputnik. Четыре человека, в том числе двое детей, утонули в воскресенье в Беларуси, сообщила пресс-служба МЧС.

Первая трагедия произошла на озере Красное в агрогородке Люсино (Ганцевичский район). Сотрудники МЧС обнаружили женщину на глубине свыше четырех метров и примерно в двадцати метрах от берега.

Еще одна женщина утонула на реке Волма в поселке Городище (Минский район). Как стало известно, она приехала с друзьями отдохнуть, купалась, нырнула под воду и пропала. Спасатели долгое время ее искали и нашли в 25-и метрах от берега.

Трагедии с детьми

Семья из четырех человек пришла отдохнуть на водоем в агрогородке Гожа Гродненский район. 11-летний мальчик решил искупаться и начал тонуть, его сестра звала на помощь. Но родители рыбачили в 40-метрах от места происшествия и своевременно не успели прийти на помощь. Ребенок скрылся под водой и больше не появлялся.

Еще одна трагедия случилась в Речице на реке Ведрич. Девочка 2008 года рождения вместе с соседкой и еще троими несовершеннолетними отправились к водоему. Девочка нырнула и больше не появилась на поверхности, люди, которые отдыхали рядом, пытались отыскать ее, но не смогли.

ОСВОД, МЧС и милиция в купальный сезон значительно увеличили число рейдов по водоемам, людей предупреждают, многим выписывают штрафы.

Спасатели напоминают, что распитие спиртных напитков даже в малых дозах может привести к трагедии, а купание на необорудованных пляжах опасно. Также родителям советуют не оставлять детей без присмотра ни при каких обстоятельствах.

На сегодня в республике действует 66 спасательных станций, 108 постоянных постов и 41 сезонный.

Читайте также:

Два автобуса столкнулись в Минске: пострадала пассажирка

пассажирка Энергетики за сутки восстановили электричество в 111 населенных пунктах Беларуси

электричество в 111 населенных пунктах Беларуси В МЧС рассказали о последствиях субботних дождей