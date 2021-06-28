Крупную партию контрабандных белорусских сигарет задержали в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сотрудники российской Таможенной службы задержали в Новороссийске крупную партию контрабандных белорусских сигарет, сообщило в понедельник ведомство.

По информации службы, российский отправитель оформил на доставку в Грецию контейнер, в котором находилось 16 тонн пиломатериалов.

"В результате контроля внутри трехметровых обрезных досок по всей длине обнаружены тайники, в которых были сокрыты пачки сигарет торговой марки "NZ", произведенные в Республике Беларусь", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что всего было найдено свыше 158 тысяч пачек, стоимость которых превысила 20 миллионов российских рублей (около 700 тысяч белорусских – Sputnik).

Во время расследования было установлено место изготовления тайников в досках – груз готовили в Смоленской области, где и было найдено производство со станками и деревом.

По факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).

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