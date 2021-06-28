Сильный пожар произошел у одной из станций метро в Лондоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сильнейший пожар произошел у станции Elephant & Castle лондонской подземки, сообщила местная пожарная служба.

По информации лондонских пожарных, в настоящее время на месте находятся более 70 спасателей, которые тушат возгорание.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

По словам очевидцев, вскоре после возникновения огня произошел мощный взрыв.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Сейчас прилегающие к Elephant & Castle станции метро закрыты, а движение по ветке приостановлено.

Пожарные просят граждан временно отказаться от посещения данного района Лондона, а жителей близлежащих домов плотно закрыть окна.

Позже полиция столицы Великобритании в своем официальном аккаунте в Twitter сообщила, что инцидент не связан с актом терроризма.

Officers are supporting @LondonFire in Elephant and Castle.



There are significant road closures in place and the public are advised to avoid the area.



The incident is not believed to be terror related. — Southwark Police | Central South BCU (@MPSSouthwark) June 28, 2021