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Сильный пожар произошел у одной из станций метро в Лондоне
28.06.2021 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сильнейший пожар произошел у станции Elephant & Castle лондонской подземки, сообщила местная пожарная служба.
По информации лондонских пожарных, в настоящее время на месте находятся более 70 спасателей, которые тушат возгорание.
По словам очевидцев, вскоре после возникновения огня произошел мощный взрыв.
Сейчас прилегающие к Elephant & Castle станции метро закрыты, а движение по ветке приостановлено.
Пожарные просят граждан временно отказаться от посещения данного района Лондона, а жителей близлежащих домов плотно закрыть окна.
Позже полиция столицы Великобритании в своем официальном аккаунте в Twitter сообщила, что инцидент не связан с актом терроризма.
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Сейчас прилегающие к Elephant & Castle станции метро закрыты, а движение по ветке приостановлено.
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