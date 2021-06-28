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Сильный пожар произошел у одной из станций метро в Лондоне

28.06.2021 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сильнейший пожар произошел у станции Elephant & Castle лондонской подземки, сообщила местная пожарная служба.

По информации лондонских пожарных, в настоящее время на месте находятся более 70 спасателей, которые тушат возгорание.

По словам очевидцев, вскоре после возникновения огня произошел мощный взрыв.

Сейчас прилегающие к Elephant & Castle станции метро закрыты, а движение по ветке приостановлено.

Пожарные просят граждан временно отказаться от посещения данного района Лондона, а жителей близлежащих домов плотно закрыть окна.

Позже полиция столицы Великобритании в своем официальном аккаунте в Twitter сообщила, что инцидент не связан с актом терроризма.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас прилегающие к Elephant & Castle станции метро закрыты, а движение по ветке приостановлено.
 
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