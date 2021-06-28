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Из-за непогоды в Беларуси с 25 июня опоздали более 40 поездов

28.06.2021 18:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Более 40 поездов период с 25 по 28 июня шли с опозданием из-за последствий грозы и ветра в Беларуси, сообщает пресс-центр Белоруской железной дороги.   

Восемь составов опаздывали более чем на 1 час.

В направлении Могилева и Витебска отключались линии электропередачи на отрезках железной дороги общей протяженностью 120 км.

Проблемы в ведении Минского, Гомельского, Могилевского и Витебского отделений БЖД возникали из-за упавших деревьев, что стало следствием грозы и сильного ветра.

"Белорусской железной дорогой оперативно принимались меры по ликвидации последствий непогоды", – отметили в пресс-центре БЖД.

Неполадки устраняли своими силами, количества работников и техники БЖД было достаточно. Обошлось без пострадавших и поврежденных вагонов. Сейчас все поезда курсируют по расписанию.

Последствия непогоды в субботу

В МЧС ранее рассказали о последствиях непогоды в субботу, 26 июня. Сильные дожди и шквалы привели в Беларуси к падению деревьев, повреждению кровель зданий, размытию и подтоплению дорог, нарушению электроснабжения. рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Падение одного из деревьев привело к гибели 50-летней жительницы деревни Павловщина в Минской области. 

По данным "Белэнерго", за субботу в Беларуси отключалось электричество в 461 населенном пункте.

В Минске 26 июня было нарушено движение общественного транспорта. Спасатели помогли отбуксировать 20 легковушек и 5 автобусов, а также вызволили из легкового и пассажирского транспорта 91 человека, в том числе 19 детей.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Из-за гроз и шквалистого ветра на железнодорожные пути падали деревья и отключалось электричество. Никто не пострадал.
 
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