Сельчанинн убил пенсионерку и попросил соседей помочь закопать тело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Быховского района, который подозревается в убийстве сожительницы-пенсионерки, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По информации следователей, в милицию данные об обнаружении тела 65-летней женщины, жившей в деревне Залоговье, поступила 24 июня. На место сразу же была отправлена следственно-оперативная группа.

"По подозрению в совершении убийства задержан 65-летний сожитель потерпевшей", – сказала Лавринович.

Она также отметила, что накануне пара употребляла спиртное, в ходе застолья возник конфликт, переросший в драку. Мужчина несколько раз ударил пенсионерку кочергой. Женщина сумела убежать, а подозреваемый закрыл дверь на ключ и лег спать.

"Выйдя утром на улицу, он обнаружил сожительницу, лежащую недалеко от дома, без признаков жизни. Мужчина замыл кровь в доме и попросил у односельчан оказать помощь в захоронении женщины. Однако соседи настояли на том, чтобы вызвать сотрудников милиции", – сообщила представитель УСК.

На допросе сельчанин признался в совершенном преступлении и рассказал его подробности. Против пенсионера возбуждено дело ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство), сейчас его расследование продолжается.

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