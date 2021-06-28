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Антирекорд под Гродно: водитель превысил скорость почти на 100 км/ч

29.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 28 июн – Sputnik. Антирекорд по превышению скорости зафиксировали сотрудники ГАИ Гродненской области на трассе М6 вблизи Скиделя: пьяный водитель разогнался до 198 километров в час и "попал" на солидный штраф, который предусматривает обновленный административный кодекс.

© Sputnik
ГАИ Минской области о скорости, пешеходах, пьяных водителях и новом КоАП

Как сообщает пресс-служба областной ГАИ, нарушение было совершено вечером в воскресенье 27 июня на трассе недалеко от Скиделя. Водитель разогнал Audi до 198 километров в час и превысил допустимую скорость движения на 97 км/ч с учетом погрешности измерителя.

Мужчину остановили, во время разговора инспекторы ГАИ увидели, что у него есть признаки алкогольного опьянения. Но проходить медицинское освидетельствование 27-летний нарушитель скоростного режима отказался, сказал, что накануне выпил бутылку пива.

В ГАИ региона добавляют, что после поправок в Административный кодекс, которые вступили в силу в марте, за отказ от медицинского освидетельствования мужчине грозит солидный штраф в размере 5800 рублей, а также лишение водительских прав на пять лет.

Скоростной антирекорд водителя Audi оказался не самым высоким в истории нарушений. Первое место в антирейтинге занимает 23-летний минчанин на внедорожнике Mersedes GL500. В начале июня 2016 года он разогнался до 299 км/ч, это было зафиксировано радаром на трассе М6 в Щучинском районе. Пять лет назад нарушитель отделался только штрафом.

 
Теги: Гродно
 
 
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В последний раз рекордную скорость в Гродненской области фиксировали пять лет назад – почти 300 км/ч.
 
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