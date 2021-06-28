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Антирекорд под Гродно: водитель превысил скорость почти на 100 км/ч
29.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 28 июн – Sputnik. Антирекорд по превышению скорости зафиксировали сотрудники ГАИ Гродненской области на трассе М6 вблизи Скиделя: пьяный водитель разогнался до 198 километров в час и "попал" на солидный штраф, который предусматривает обновленный административный кодекс.
Как сообщает пресс-служба областной ГАИ, нарушение было совершено вечером в воскресенье 27 июня на трассе недалеко от Скиделя. Водитель разогнал Audi до 198 километров в час и превысил допустимую скорость движения на 97 км/ч с учетом погрешности измерителя.
Мужчину остановили, во время разговора инспекторы ГАИ увидели, что у него есть признаки алкогольного опьянения. Но проходить медицинское освидетельствование 27-летний нарушитель скоростного режима отказался, сказал, что накануне выпил бутылку пива.
В ГАИ региона добавляют, что после поправок в Административный кодекс, которые вступили в силу в марте, за отказ от медицинского освидетельствования мужчине грозит солидный штраф в размере 5800 рублей, а также лишение водительских прав на пять лет.
Скоростной антирекорд водителя Audi оказался не самым высоким в истории нарушений. Первое место в антирейтинге занимает 23-летний минчанин на внедорожнике Mersedes GL500. В начале июня 2016 года он
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В последний раз рекордную скорость в Гродненской области фиксировали пять лет назад – почти 300 км/ч.
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