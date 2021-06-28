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Количество погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 10
29.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн – Sputnik. Количество погибших при обрушении дома в штате Флорида увеличилось до десяти, более 150 человек по-прежнему считаются пропавшим без вести, заявила в понедельник Даниэлла Лавин Кава, руководитель округа Майами-Дейд.
© REUTERS / MARIA ALEJANDRA CARDONA
"Утром мы извлекли еще одно тело. Таким образом, число (погибших) возросло до 10", – сказала она на пресс-конференции.
По ее словам, количество пропавших без вести в настоящее время составляет 151.
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Ранее издание New York Times сообщило, что специалист, который три года назад проверял здание, предупреждал о выявлении серьезных повреждений конструкций строения.
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Число пропавших без вести людей, по данным местных властей, остается тем же – не известна судьба 151 человека.
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