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Количество погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 10

29.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Количество погибших при обрушении дома в штате Флорида увеличилось до десяти, более 150 человек по-прежнему считаются пропавшим без вести, заявила в понедельник Даниэлла Лавин Кава, руководитель округа Майами-Дейд.

© REUTERS / MARIA ALEJANDRA CARDONA
Надежда есть: в Майами до сих пор ищут выживших при обрушении жилого дома

"Утром мы извлекли еще одно тело. Таким образом, число (погибших) возросло до 10", – сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, количество пропавших без вести в настоящее время составляет 151.

ЧП в городке Серфсайд произошло 24 июня: частично обрушилось многоэтажное здание. Местные власти заявили, что в результате было разрушено около половины квартир. Сейчас поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее издание New York Times сообщило, что специалист, который три года назад проверял здание, предупреждал о выявлении серьезных повреждений конструкций строения.

 
Теги: Минск
 
 
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Число пропавших без вести людей, по данным местных властей, остается тем же – не известна судьба 151 человека.
 
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