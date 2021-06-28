Количество погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 10

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Количество погибших при обрушении дома в штате Флорида увеличилось до десяти, более 150 человек по-прежнему считаются пропавшим без вести, заявила в понедельник Даниэлла Лавин Кава, руководитель округа Майами-Дейд.

"Утром мы извлекли еще одно тело. Таким образом, число (погибших) возросло до 10", – сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, количество пропавших без вести в настоящее время составляет 151.

ЧП в городке Серфсайд произошло 24 июня: частично обрушилось многоэтажное здание. Местные власти заявили, что в результате было разрушено около половины квартир. Сейчас поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее издание New York Times сообщило, что специалист, который три года назад проверял здание, предупреждал о выявлении серьезных повреждений конструкций строения.