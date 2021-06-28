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Девочка-инвалид погибла в Мозыре, выпав из окна 8-го этажа

29.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Девочка-инвалид скончалась в Мозыре от травм, полученных при падении из окна восьмого этажа, сообщил в понедельник местный телеканал.

© Photo : Следственный комитет Беларуси
Трехлетний ребенок выпал из окна в Жабинсковском районе

Инцидент произошел около двух часов ночи на улице Советской районного центра. Пострадавшую увидели случайные прохожие, они же вызвали на место скорую.

По информации канала, восьмилетняя девочка была доставлена в больницу, однако спустя час она скончался в реанимации.

"В настоящее время проводится проверка по факту того, что в ночь с 26 на 27 июня из окна многоэтажки выпал ребенок", – сказал руководитель Мозырского районного отдела СК Андрей Коваленко.

По его словам, следователи собираются выяснить, какую роль в произошедшем играют действия госорганов, которые должны были проверять условия жизни семьи, где произошла трагедия.

Известно, что девочка проживала в полной семье и являлась инвалидом второй группы из-за аутизма.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии, произошедшей в райцентре.
 
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