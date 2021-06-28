|
Девочка-инвалид погибла в Мозыре, выпав из окна 8-го этажа
29.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн – Sputnik. Девочка-инвалид скончалась в Мозыре от травм, полученных при падении из окна восьмого этажа,
© Photo : Следственный комитет Беларуси
Инцидент произошел около двух часов ночи на улице Советской районного центра. Пострадавшую увидели случайные прохожие, они же вызвали на место скорую.
По информации канала, восьмилетняя девочка была доставлена в больницу, однако спустя час она скончался в реанимации.
"В настоящее время проводится проверка по факту того, что в ночь с 26 на 27 июня из окна многоэтажки выпал ребенок", – сказал руководитель Мозырского районного отдела СК Андрей Коваленко.
По его словам, следователи собираются выяснить, какую роль в произошедшем играют действия госорганов, которые должны были проверять условия жизни семьи, где произошла трагедия.
Известно, что девочка проживала в полной семье и являлась инвалидом второй группы из-за аутизма.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии, произошедшей в райцентре.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)