Девочка-инвалид погибла в Мозыре, выпав из окна 8-го этажа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Девочка-инвалид скончалась в Мозыре от травм, полученных при падении из окна восьмого этажа, сообщил в понедельник местный телеканал.

Инцидент произошел около двух часов ночи на улице Советской районного центра. Пострадавшую увидели случайные прохожие, они же вызвали на место скорую.

По информации канала, восьмилетняя девочка была доставлена в больницу, однако спустя час она скончался в реанимации.

"В настоящее время проводится проверка по факту того, что в ночь с 26 на 27 июня из окна многоэтажки выпал ребенок", – сказал руководитель Мозырского районного отдела СК Андрей Коваленко.

По его словам, следователи собираются выяснить, какую роль в произошедшем играют действия госорганов, которые должны были проверять условия жизни семьи, где произошла трагедия.

Известно, что девочка проживала в полной семье и являлась инвалидом второй группы из-за аутизма.

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