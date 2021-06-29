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Очередная трагедия: в Новогрудке девочка выпала из окна и погибла
29.06.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн – Sputnik. В Новогрудке умерла полуторагодовалая девочка – она выпала из окна, сообщает СК Беларуси.
ЧП случилось днем 28 июня. Малышка находилась дома со своей семьей, а когда мама вышла из комнаты, залезла сперва на стул, потом на подоконник и выпала из открытого окна на пятом этаже. Тело девочки без сознания обнаружила мать.
Ребенка пытались реанимировать в больнице, но она скончалась от полученных травм. Следователи и судмедэксперты проводят осмотр места инцидента, опрашивают родственников и соседей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
За последний месяц это уже седьмой случай с выпадением детей из окон квартир. Накануне в Мозыре
В ведомстве напоминают родителям, что не стоит держать окна открытыми, если дома есть маленькие дети, а нужно использовать оконные блокираторы.
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Это уже седьмой случай за последний месяц в Беларуси, когда маленькие дети выпадают из окон квартир.
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