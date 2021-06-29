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Корреспондента Sputnik избили в Бейруте – теперь инцидент расследуют

29.06.2021 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Движение "Фатх" проведет расследование в связи с избиением корреспондента агентства Sputnik Абеда Аль-Бая у посольства Палестины в Ливане, заявил представитель политического департамента "Фатх" в Ливане Махмуд Саид.

Аль-Бай в понедельник снимал митинг в поддержку президента автономии Махмуда Аббаса у посольства Палестины в Бейруте. Перед началом съемки он разговаривал с представителем движения "Фатх", которому представился и сообщил о намерении снимать события, и не получил никаких возражений. Позже его избили, повредили глаз и руку.

"Мы поддерживаем свободу СМИ и против каких-либо притеснений журналистов. Произошедшее абсолютно неприемлемо. Необходимо разобраться в том, что произошло, и узнать, это были наши люди или нет", – сказал Саид.

Представитель движения "Фатх" заявил, что будет проведено расследование, а на месте, где проводилась съемка, могли быть провокаторы, которые пытались дискредитировать движение таким образом. 

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел у посольства Палестины, где проходил митинг в поддержку президента автономии Махмуда Аббаса.
 
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