Корреспондента Sputnik избили в Бейруте – теперь инцидент расследуют

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Движение "Фатх" проведет расследование в связи с избиением корреспондента агентства Sputnik Абеда Аль-Бая у посольства Палестины в Ливане, заявил представитель политического департамента "Фатх" в Ливане Махмуд Саид.

Аль-Бай в понедельник снимал митинг в поддержку президента автономии Махмуда Аббаса у посольства Палестины в Бейруте. Перед началом съемки он разговаривал с представителем движения "Фатх", которому представился и сообщил о намерении снимать события, и не получил никаких возражений. Позже его избили, повредили глаз и руку.

"Мы поддерживаем свободу СМИ и против каких-либо притеснений журналистов. Произошедшее абсолютно неприемлемо. Необходимо разобраться в том, что произошло, и узнать, это были наши люди или нет", – сказал Саид.

Представитель движения "Фатх" заявил, что будет проведено расследование, а на месте, где проводилась съемка, могли быть провокаторы, которые пытались дискредитировать движение таким образом.