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На трассе Минск - Мядель недалеко от деревни Вишневка столкнулись автобус и бетономешалка

05.07.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Выясняются причины и обстоятельства аварии в Минском районе. На трассе Минск - Мядель недалеко от деревни Вишневка   столкнулись автобус и бетономешалка. Общественный транспорт отъезжал от остановочного пункта, когда в него врезался грузовик, который от удара опрокинулся. На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи. Водители и 6 пассажиров автобуса, среди которых двое детей 10 и 14 лет, госпитализированы.


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Выясняются причины и обстоятельства аварии в Минском районе. На трассе Минск - Мядель недалеко от деревни Вишневка   столкнулись автобус и бетономешалка....
 
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  • На трассе Минск - Мядель недалеко от деревни Вишневка столкнулись автобус и бетономешалка 15:48, БT
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