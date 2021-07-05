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На трассе Минск - Мядель недалеко от деревни Вишневка столкнулись автобус и бетономешалка
Источник материала: БT
Выясняются причины и обстоятельства аварии в Минском районе. На трассе Минск - Мядель недалеко от деревни Вишневка столкнулись автобус и бетономешалка. Общественный транспорт отъезжал от остановочного пункта, когда в него врезался грузовик, который от удара опрокинулся. На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи. Водители и 6 пассажиров автобуса, среди которых двое детей 10 и 14 лет, госпитализированы.
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Выясняются причины и обстоятельства аварии в Минском районе. На трассе Минск - Мядель недалеко от деревни Вишневка столкнулись автобус и бетономешалка....
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