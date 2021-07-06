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В ДТП на трассе Минск - Гомель 2 человека погибли, 5 пострадали
Источник материала: БT
Выясняются подробности жуткой аварии под Осиповичами. Два человека погибли и еще пятеро травмированы. Инцидент произошел в три часа ночи на трассе Минск - Гомель. Столкнулись два грузовика и микроавтобус. По предварительной информации, 53-летний водитель Volvo сначала врезался в строительный прицеп МАЗа, затем в ограждение. Следом в него въехал микроавтобус Mercedes, перевозящий в прицепе Dodge Caravan.
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Выясняются подробности жуткой аварии под Осиповичами. Два человека погибли и еще пятеро травмированы. Инцидент произошел в три часа ночи на трассе Минск - Гомель....
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