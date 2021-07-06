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В ДТП на трассе Минск - Гомель 2 человека погибли, 5 пострадали

06.07.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Выясняются подробности жуткой аварии под Осиповичами. Два человека погибли и еще пятеро травмированы. Инцидент произошел в три часа ночи на трассе Минск - Гомель. Столкнулись два грузовика и микроавтобус. По предварительной информации, 53-летний водитель Volvo сначала врезался в строительный прицеп МАЗа, затем в ограждение. Следом в него въехал микроавтобус Mercedes, перевозящий в прицепе Dodge Caravan.

В кабине микроавтобуса ехали 61-летний водитель и 58-летний пассажир - от полученных травм они скончались на месте. Еще пять человек  минивэна доставлены в больницу. Это три ребенка (девочка 13 лет и мальчики 8 и 9 лет), а также 50-летний мужчина и 66-летняя женщина. Взрослым понадобилась помощь спасателей - их деблокировали из салона. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа.


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Выясняются подробности жуткой аварии под Осиповичами. Два человека погибли и еще пятеро травмированы. Инцидент произошел в три часа ночи на трассе Минск - Гомель....
 
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