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СК разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в Россонском районе

07.07.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

28-летний местный житель попытался перепрыгнуть через костер. Он был пьян. По информации следствия, молодой человек собирался сделать сальто. Но во время прыжка он руками оперся на кострище, не удержался и упал на голову. Спасти человека не удалось. От полученных травм (в том числе переломов) он скончался. Следователи и эксперты работали на месте происшествия, опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Теги: Минск
 
 
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28-летний местный житель попытался перепрыгнуть через костер. Он был пьян. По информации следствия, молодой человек собирался сделать сальто. Но во время прыжка он...
 
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