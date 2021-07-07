СК разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в Россонском районе

Источник материала: БT

28-летний местный житель попытался перепрыгнуть через костер. Он был пьян. По информации следствия, молодой человек собирался сделать сальто. Но во время прыжка он руками оперся на кострище, не удержался и упал на голову. Спасти человека не удалось. От полученных травм (в том числе переломов) он скончался. Следователи и эксперты работали на месте происшествия, опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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